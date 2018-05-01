中國端千億誘多國與我斷交 外長譴責北京蠻橫傷害台灣

外交部1日舉行緊急記者會，宣布與多明尼加斷交。圖為外交部長吳釗燮。（記者方賓照攝）

2018-05-01 10:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕多明尼加宣布與我斷交，外交部長吳釗燮今天上午召開國際記者會，宣布即刻終止與多明尼加關係。吳釗燮嚴厲譴責中國再度以鉅額投資誘迫多明尼加與我斷交，據了解金額近1000億台幣。吳釗燮譴責對中國動輒挖我邦交國、粗暴打擊台灣國際參與等行徑，「我國深感不齒」，並指只會疏離兩岸關係。吳釗燮也宣布即刻全面停止雙邊合作計畫。

繼聖多美普林西比與巴拿馬 第3個與我斷交國家

多明尼加宣布與中華人民共和國建立外交關係，並與我斷交。成為蔡政府上台後，繼聖多美普林西比與巴拿馬，第3個與我斷交的國家。

吳釗燮今天上午召開國際記者會，發布中華民國外交部鄭重聲明表示，中國繼挖走我友邦巴拿馬後，再度以鉅額金援誘迫我友邦多明尼加，片面斷絕與台灣長達77年的外交關係，為維護國家主權獨立與尊嚴，政府決定自即日起終止與多明尼加的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。

中國向多明尼加提出近千億投資承諾

據消息人士透露，中國向多明尼加提出30.94億美元（928.2億台幣）的投資承諾，吸引多明尼加轉向。投資項目據悉包括平價住宅2.2億美元、高速公路4億美元、港口鐵路鋪設16億元、民航局中心協助設置虛擬系統5000萬元、天然瓦斯發電廠3億元、多功能水力發電廠3.5億、廢棄物焚化廠1.74億元。上述投資項目以貸款為主。

吳釗燮批評，多國梅迪納政府昧於中國不實的鉅額投資與援助承諾，罔顧兩國友好關係、多國人民的期待，以及台灣多年來協助多國國家發展之情誼，自2016年底起兩度與中國進行建交談判，期間雙方互動密切，被我列為邦交不穩的國家，並予以密切掌握。

為了展現對我對兩國邦誼的珍視，前外交部長李大維於2017年7月親自訪問多國，次長劉德立也於同年8月與10月兩度前往多國懇談，雙方並於今年2月簽署合作瞭解備忘錄。吳釗燮說，但近幾週以來，外交部仍察覺雙邊關係依舊停滯，即進入高度警戒狀態。

吳釗燮細數台多自1941年建交以來，推動許多合作計畫，包括提升多明尼加為食米出口國稻米增產計畫，推動興建有加勒比海矽谷美名的多京科技園區，改善多國治安振興觀光之911勤務中心計畫，興建特殊兒童整合照顧中心協助貧窮家庭等，以上計畫廣受多國人民的支持與肯定。

中國打擊台灣國際參與粗暴行徑 我深感不齒

吳釗燮說，外交部正告中國當局，動輒以鉅額金援等金錢外交之手段挖我國邦交國的舉措，以及其他打擊台灣國際參與的粗暴行徑，我國深感不齒並予強烈譴責。北京在外交上的蠻橫作為，只會疏離兩岸關係，侵蝕雙方互信基礎，嚴重傷害台灣人民感情。

吳釗燮也代表我國政府提醒國際社會，中國慣以不實的承諾欺騙我邦交國建交，之後卻未誠實履行，如在哥斯大黎加並未履行所承諾的10億美元煉油廠及4億美元的公路工程；近者與聖多美普林西比2016年12月建交迄今，所承諾的1億4000萬美元贈款毫無下文，機場擴建及深水港工程亦無動工的具體時間表。

與中國交往應注意「以債養債的陷阱」

吳釗燮也引述美國政府近期指出，北京透過鼓勵不透明的契約、掠奪性的貸款操作，以及行賄等作為，陷受援國於債務的泥沼，並削弱其主權，長期將無法永續成長。發展中國家與中國交往應注意其「以債養債的陷阱」（debt trap），切勿得不償失。

吳釗燮強調，雖然外交挑戰嚴峻，我政府絕不會在北京壓力下低頭，將更積極聯合世界上友我國家共同努力奮鬥，堅定地維護區域和平穩定，並爭取台灣應有之國際地位，為維護國家尊嚴及利益而努力。