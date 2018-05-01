符合廣泛全球利益！ 歐盟支持台灣參與WHA

歐洲聯盟（EU）支持台灣參與世界衛生組織（WHO）和會議。（圖擷取自WHO官網）

2018-05-01 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國強力阻撓台灣今年出席世界衛生大會（WHA），繼美國表態支持台灣參與WHA後，現在擁有28個會員國的歐洲聯盟（EU），也支持台灣應該參與世界衛生組織（WHO）和會議，並強調台灣參與符合歐盟及更廣泛的全球利益。

WHA今年將在5月21日於瑞士日內瓦舉行，由於台灣受到中國強力打壓，至今仍無法順利收到邀請函。

《中央社》報導，歐盟指出，在符合歐盟的「一中政策」和歐盟政策目標之下，歐盟希望各方能用務實的方式解決台灣的國際參與問題，其中包含參與WHO和其所有技術性會議，台灣的參與將符合歐盟及更廣泛的全球利益。

報導提到，歐盟官員表示，歐盟雖然是WHO觀察員，而不是WHO會員，但對於台灣參與WHA的特別案件，歐盟會盡力與相關合作夥伴，共同尋求讓台灣被納入的解決方案。

美國國務院東亞暨太平洋事務局發言人亞當斯（Katina Adams）曾表示，美國支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華也曾說，支持台灣以觀察員身分參與WHA。