國民黨下屆新竹縣長誰來選？首度協調沒共識

2018-04-30 21:12

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨中央今天下午4點，找黨籍立委林為洲、新竹縣議會副議長陳見賢、新竹縣副縣長楊文科首度協調誰將代表該黨出馬參選下屆新竹縣長，但1個半小時的協調會，與會者唯一的共識是「要團結，才會贏！」其他完全沒有交集。林為洲和楊文科都表達勇於承擔、願意代表國民黨出征的企圖心，而陳見賢仍始終沒有鬆口表示要參選。

負責協調的國民黨副主席郝龍斌、曾永權等最後決定，下週除了前述3人，也將另邀外傳也可能參選的竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華一起北上，5個人面對面進行第2次的協調。國民黨內部透露，後續如果仍協調沒結果，將可能緊接著啟動全民調等機制做最後的決定。

只是這個全民調機制，不僅被陳見賢、楊文科質疑，就是黨籍議會議長張鎮榮也認為該用黨員民調來取代。

林為洲說，他尊重不同的看法，但也「尊重制度」！現在全民調是經過黨中常會通過、黨主席裁示的「制度」。全民調不是不能討論，但現在臨時要改變並不恰當，應該是未來再檢討。

林為洲說，黨職選舉跟黨的公職選舉是不一樣的，後者最終仍要交給全民投票來評斷，所以初選制度就要盡量符合全民意，或起碼不會有太大落差，畢竟一切都要以勝選為考量。

不過不管是陳見賢、楊文科、以及林為洲都說，他們都尊重黨的意思，如果中央黨部最後徵召「他」，他們都會當仁不讓，如果黨的初選機制走完最後是「獎落別家」，他們也都會有風度地全力支持，「我不會脫黨參選」3人受訪時都異口同聲這樣說。「我願意擔任黨決定的人選的競選總幹事！」林為洲更加碼這樣表態。

針對「全民調」的問題，議長張鎮榮直言最近很多基層黨員都跟他反應，應該用「黨員民調」取代，這樣才能真正體現國民黨黨員的意見，進而推舉出真的可以勝選的人。他也憂心「全民調」很容易被外人干預，甚至刻意被對手操弄，以致錯失「贏」機。

陳見賢說，全民調其實是「不負責任的政黨」的作法，因為只有「自己的候選人自己派」，政黨才能勇於負責成敗，進而徹底了解民意到底需要什麼。

他說，過去民進黨因為黨員少、甚至人頭黨員多，才會搞出「全民調」這樣的作法。做全民調，固然能大致了解民意向背，但是被民調到的「非國民黨員」多半只是單純就民調問題回答，不會有後續主動替國民黨參選人拜票、拉票的發酵效應出現。

如果是以「黨員民調」為主配合「幹部評鑑」，再搭配「全民調」的風向球做最後的決定，那麼被推選出來的國民黨參選人才能真正啟動所有黨員自主性的輔選作為，讓國民黨團結、爭取勝選。

楊文科說新竹縣城鄉差距呈M字型，公民投票數42萬人，全民調的有效樣本卻只要1068個就可以，且只針對年輕族群做加權，卻沒有給「客家族群」一樣的加權待遇，所考慮的也只有都市區，忽略農村選民的想法。

楊文科進一步說，爭取客家族群加權絕非在操弄族群議題，是回歸事實面的考量。新竹縣本來就是客家族群為主，很多鄉親仍期待看到有客籍人士被提名，這個事實民國黨看到了，所以由客籍黨主席徐欣瑩出馬，民進黨也看到了，所以徵召也是客籍的鄭朝方參選新竹縣長。國民黨不能昧於事實，不審慎評估整個大局。