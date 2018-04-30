高雄多個總工會聯合發聲 推2018年五一五大訴求

2018-04-30 11:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕五一勞動節前夕，高雄市獨立總工會今天以高雄反剝削 爭平權、要分享為主軸，提出包括在高雄設置勞動部「不當勞動行為裁決委員會」等五大訴求，獲高市議會藍、綠陣營支持。

高雄市獨立總工會理事長理事長張緒中、大高雄總工會林賢景、高雄市職業總工會理事長蔡連行，今共同拜會高市議會，尋求議會對工會訴求的認同與支持。

獨立總工會表示，為翻轉政府長期重北輕南政策思維，更要凸顯從總統到五院院長都來自南部，而執政黨民意代表及首長均一再倡議，改善長期重北輕南政策迷失，遂偕同高雄市職業總工會聯合高雄市總工會、大高雄總工會等總工會發起2018年五一五大訴求」。

張緒中表示，高雄市獨立總工會基於「改變從高雄開始」的行動決心，凸顯南北長期資源分配不均，翻轉台北政策思維，希望將「疼惜勞工，尊嚴工作」口號， 轉化有溫度的制度。

五大訴求包括：

一、要求行政院比照行政院設置各區服務中心，設置勞動部「不當勞動行為裁決委員會」，矯正台北中心思維，以利勞工行使救濟權利。

二、落實企業社會責任，高雄市應將2018年12月25日訂為零派遣城市日。

三、全力支持陳菊市長主張，強烈要求限期勞動部南遷高雄。

四、請行政院同意證券交易法第14條之7修正案，上市公司應設置勞工董事，落實產業民主勞資共存共榮之目標。

五、請行政院規劃年金改革，應優先規劃不分職業別之基礎年金，地板金額最少16000元，建立老有所終之國家憲政責任。