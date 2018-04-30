藍營台中勢力整合 傳江啟臣、顏寬恒加入盧秀燕競選團隊

據傳顏寬恒與江啟臣允諾出任盧秀燕競選團隊輔選職務。（圖擷取自盧秀燕臉書粉絲專頁）

2018-04-30 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕2018大選即將到來，台中市是藍綠極為重視的政治版塊之一，台中市藍營人選先前由盧秀燕與江啟臣2人互相比拚，不過，目前傳出江啟臣在黨內民調以些微差距輸給盧秀燕，而顏寬恒與江啟臣允諾出任盧秀燕競選團隊輔選職務。

根據《上報》報導，一位國民黨知情人士透露，藍營台中勢力與地方大老之所以能夠順利整合，並非盧秀燕很強或是幕後有大老居中協調，而是大家認為「民氣可用」。針對競選團隊架構，江啟臣、顏寬恒2位藍委確定會加入盧秀燕的輔選團隊中，目前傳出顏寬恒可能接下總幹事一職、江啟臣則出任競選總部主委，另外，前立委楊瓊瓔、蔡錦隆等人，也都會擔任盧秀燕的重要輔選職務。

而盧秀燕本月初在一場媒體記者婚宴場合中，與江啟臣、顏寬恒3人均受邀出席，報導中轉述盧秀燕當時在婚宴指著同桌的江、顏2人笑說：「誰說台中不團結，你看我們3個人都來了，這就是台中藍營大團結啊！」盧秀燕隔天還將婚宴中3人的合照放上臉書，並寫道：「一張重要的照片，容我賣個關子，過一陣子再報告。」十分耐人尋味。

黨內知情人士指出，江、顏2人確定會加入盧秀燕競選團隊，只是2人擔任的職務名稱尚未確定，團隊內部還要進行討論，預計最快下月初，才會正式對外公布競選團隊成員。