海洋委員會高雄揭牌 英菊賴鐵三角合體

中央在高雄成立的第一個部會「海洋委員會」今正式揭牌，總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊公開合體，蔡英文指出這代表政府對海洋事務的高度重視，並強調海洋是台灣最重要的出口。（記者張忠義攝）

2018-04-28 11:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕中央在高雄成立的第一個部會「海洋委員會」，今舉行首任主委布達並正式揭牌，總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊，在陳菊接任秘書長後首度在高雄公開合體，見證歷史一刻，蔡英文指出這代表政府對海洋事務的高度重視，並強調海洋是台灣最重要的出口。

蔡英文進一步提出對海委會的期許，強化海洋法制與生態保育、推動海洋政策與促成產業聚落、以及強化海洋研究等，她認為海委會設在高雄，不但有首都減壓效果，也能與海洋首都高雄結合，形成強強相加的效果，也盼海委會能整合資源、帶動產業創新，創造更多優質工作機會，讓年輕人有機會返鄉就業。

海洋委員會下轄海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院籌備處，首任主委為黃煌輝；其中海委會、海洋保育署與海洋研究院，皆設於高雄軟體科學園區的鴻海軟體研發大樓，將與扮演台灣海洋樞紐的高雄港直接連結，也與擔綱新南向基地的高雄緊密結合。

今天除英菊賴首次在高雄公開合體，立委劉世芳、管碧玲、許智傑、賴瑞隆、王定宇，高市議長康裕成、高市代市長許立明，高市議員邱俊憲等均到場見證。

相關影音