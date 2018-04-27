涂醒哲率團赴駐日代表處 謝長廷祝涂心想事成

嘉義市長涂醒哲（左）率團赴駐日代表處，駐日代表謝長廷（右）熱情迎接。（嘉義市政府提供）

2018-04-27 14:05

〔記者丁偉杰／綜合報導〕嘉義市長涂醒哲率團赴日考察，駐日代表謝長廷27日上午在駐日代表處歡迎考察團來訪，涂請代表處繼續支持嘉市吸引日本遊客，促進嘉義觀光產業，謝強調，近年來台灣是日本高中生畢旅首選，正努力推動日本高中生到台灣中南部觀光旅行。

涂醒哲與多年好友謝長廷相見歡，涂醒哲說，此行考察日本在高齡社會與垃圾焚化等先進經驗，供台灣借鑑，感謝代表處的支持與協助。謝長廷說，3年多來，涂醒哲在嘉市做了很多建設，成績有目共睹，祝涂心想事成，歡迎涂明年帶領市府團隊再到日本交流考察。

涂醒哲也說，嘉市是上阿里山起點，有很多日治時期遺留建築例如檜意森活村，及美食雞肉飯、嘉農棒球隊打入甲子園故事等，都是吸引日客賣點，近來巷弄文化興起，各種特色小店成為觀光特色，請代表處繼續支持嘉市吸引日本遊客。

謝長廷強調，推動台日交流是使命，尤其是觀光這塊，近年來台灣是日本高中生畢旅首選，正努力推動日本高中生到台灣中南部觀光旅行，這與嘉市的期待不謀而合，代表處會盡力促合，包括嘉市北興國中要到東京與當地學校交流，代表處會積極協助。