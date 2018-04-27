立院壓倒性票數通過 江惠民出任檢察總長

立法院今行使檢察總長人事同意權投票，江惠民獲壓倒性票數通過。（資料照）

2018-04-27 12:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今天行使檢察總長人事同意權，進行檢察總長被提名人江惠民的人事同意權案投票，江惠民獲同意票84票、不同意票1票，以壓倒性票數通過，依照「法院組織法」規定，江惠民預計於5月8日上任，接任顏大和，成為新任檢察總長。

現任檢察總長顏大和任期將於2018年5月7日屆滿，總統蔡英文依據「法院組織法」規定，提名高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民為最高法院檢察署檢察總長，並送交咨文至立法院秘書處，咨請立法院行使同意權。

儘管朝野近日因軍人年金改革案發生衝突，一度被認為會影響檢察總長人事同意權案投票，但國民黨團早上召開黨團大會後，黨團書記長李彥秀表示，部分黨內立委認為被提名人還算是中立人選，因此黨團同意開放投票。

立法院院會上午處理完報告事項後，擔任主席的院長蘇嘉全宣布進行檢察總長人事權案投票作業，議事人員隨即布置圈票處、投票箱等，並由民進黨立委張宏陸、國民黨立委吳志揚、時代力量立委洪慈庸負責監票，投票時間為10時53分起11時50分止。

開始投票後，多數民進黨籍立委與時代力量立委們陸續進場投票，儘管國民黨團決議開放投票，但黨團立委並未全數出席投票，僅有盧秀燕、吳志揚、黃昭順、羅明才、柯志恩、江啟臣、徐志榮、徐榛蔚、廖國棟、陳雪生、林德福、林為洲等人投票，親民黨團則未見有立委投票。

投票時間截止後，主席蘇嘉全主持開票程序，經由唱票、計票後，共計87名立委領票，25名未領票，同意票84票、不同意票1票、無效票2張，因同意票佔多數，且出席投票立委過半數，檢察總長被提名人江惠民人事同意權案獲得通過。

江惠民現年63歲，為台大法律學系畢業，歷經法務部及檢察系統工作近37年，歷任高雄地方法院檢察署主任檢察官、高等法院檢察署檢察官、苗栗地院檢察署檢察長、台中地院檢察署檢察長、高等法院高雄分院檢察署主任檢察官、高雄地院檢察署檢察長、法務部常次等職。