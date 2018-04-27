427不只文金會！辜汪會談25週年 陸委會籲北京「和平與溝通」

2018-04-27 10:32

〔記者施曉光／台北報導〕近期以來中國加大對台政軍威嚇與經濟吸納，企圖以此壓迫台灣接受其政治框架，陸委會特別利用「辜汪新加坡會談」25週年及「辜汪會晤」20週年，於今日發出新聞稿向對岸喊話，「歷史經驗告訴我們，『和平與溝通』是實現台海互利共榮的重要關鍵。」

陸委會表示，中國大陸方面應該回顧過去多年來雙方克服萬難、秉持「擱置爭議、務實協商」的精神，以及解決歧異與維護和平的初衷，放眼未來雙方關係發展，透過不設前提的建設性溝通，開展兩岸良性的互動往來。

陸委會強調，兩岸關係發展從來不是單方的事，也從非一片坦途，兩年來我方珍惜與維護過去30多年雙方交流協商累積的成果，致力維繫兩岸和平穩定現狀，「在兩岸往來過程中，我們始終不變的，是堅定捍衛中華民國主權、台灣尊嚴及2千3百萬台灣人民對台灣前途的自由選擇權。」

陸委會還說，海峽兩岸的政治分歧與理念差異仍存鴻溝，但陸方一昧強勢威嚇、升高敵意螺旋是行不通的，也是根本性的錯判情勢，台灣更不會妥協，呼籲北京當局唯有將心比心、換位思考，在過去歷史事實與政治基礎上相互尊重、求同存異，透過溝通化解分歧，展現對人民與歷史負責的態度，才能尋求兩岸互動的改善與突破，並為雙方人民謀求更大的福祉。