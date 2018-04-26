反年改VS太陽花差異在哪？網友自製表格一針見血

2018-04-26 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體昨（25）日大鬧立法院，動手毆打在場新聞工作者與員警，甚至影響周邊民眾寧靜與權益，有民眾將此事與2014年3月太陽花學運相比，直呼兩者差異為「一個佔領立法院，一個佔領醫院」，甚至自製表格讓大眾一目瞭然。

網友在臉書社團《爆廢公社》展開討論，並PO出當年太陽花學運成員佔領立法院，因室內溫度高飲用冷飲的相片，以及昨天反年改人士自備束帶作繭自縛的場景照，有網友製作表格指出，3月學運團體齊心反黑箱服貿協定，成功佔領立法院，與暴力反年改團體為捍衛自己的退休金，佔領台大兒童醫院的情況兩相對照下，相當諷刺。

從表格中還可以看見，太陽花學運與反年改團體抗議時，前者手持太陽花、後者手持油壓剪與汽油桶；兩者抗議過程的差異，前者被警察打、後者打警察；在退場方面，太陽花學運團體將立法院打掃乾淨、反年改團體則呼籲參與人士留下垃圾；國民黨對兩者的態度，稱前者為暴民、讚後者為800壯士。

許多網友均不認同反年改之退休軍警人士的暴力行為，齊聲給予譴責並相繼留言指出「一個自己綁，一個沒有綁」、「上面真情流露，下面演很大」、「每天都有這些不要臉的新聞，真煩」、「自己綁架自己」、「年紀不一樣」、「至少上面的不會佔據台大醫院周邊道路，導致小孩延誤就醫啊」。