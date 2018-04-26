蘇貞昌訪新北議會 議長蔣根煌迎接

2018-04-26 14:39

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天拜會新北市議會國民黨籍議長蔣根煌，會面安排在議會2樓議長室旁的貴賓室，蔣根煌特別在門口迎接，蘇貞昌一見面立即趨前握手拍肩，相當熱絡。

民進黨昨天徵召蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌今天拜訪新北市議會民進黨團前，先拜會議長蔣根煌，對於此舉之前被解讀為「拔樁」，兩人都表示是認識10幾年的老朋友，與選舉無關。

蘇貞昌抵達議會時，民進黨團總召李坤城及多名議員到門口迎接，蘇貞昌說，對議會很熟悉，以前都是來備詢，這次來，感覺很熟悉、很溫暖。

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