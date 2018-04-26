反年改八百壯士遊行 陳明義聲援：要朱立倫提釋憲

新北市議員陳明義以軍眷身份，到八百壯士反年改現場發言，他表示，他質詢時要求新北市長朱立倫比照台北市長柯文哲為同性婚姻平權提出釋憲，要朱立倫以新北市政府名義，替軍人年改聲請釋憲，尋求解套。（記者吳仁捷攝）

2018-04-26 12:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕行政院版軍人年金改革草案出爐，反年改團體「八百壯士」25日起在立法院集會遊行表達訴求，新北市議員陳明義今天以軍眷身分到場，表示已在新北市議會中，向新北市長朱立倫提議，由新北市政府就「軍人年改」提出釋憲，陳明義說，台北市長柯文哲能替同性婚姻平權案提出釋憲，新北市政府替保家衛國、維護治安、消防的軍警消年改聲請釋憲，為人民納稅錢把關，更具有正當性。

八百壯士等反年改團體今天上午在立法院周圍遊行，聲援立法院內為反對軍人年改發聲的立委，新北市議員陳明義到場，他說父親是反共救國軍，從小居住眷村，雖沒領18％、退休俸，吃過軍米，但他感念政府照顧，及沒有退休軍警保家衛國，就沒有今天的台灣，前來聲援，並提出最快的釋憲管道，試圖為爭議不斷的軍人年改解套。

陳明義說，他日前在新北市長朱立倫施政報告時，質詢朱立倫可以新北市政府名義，為八百壯士訴求的反軍人年改提出釋憲；陳明義說，釋憲雖可由人民提出，還需經過訴訟，曠日廢時，另外立法委員可提釋憲，卻因淪為國會少數黨的國民黨不才，即使在立院提案，也無法通過。

陳明義說，台北市長柯文哲以地方政府名義，替同信婚姻平權提出釋憲，獲大法官釋憲結果贊成同性婚姻平權，而年金是由人民納稅錢、血汗錢支出，新北市政府若能為軍人年改提出釋憲，當然具其正當性、代表性。

陳明義說，如果釋憲後，仍認為軍人等年改應「溯及既往」，八百壯士代表的退伍軍人也就認了，但如果軍人年改溯及既往等條文違憲，所有年改方案都應立即停止審查；但如果不釋憲就年改，擺明是強盜政府的行徑，直斥是執政者無能，讓軍人、警察、消防等族群信心動搖。