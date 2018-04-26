體改成員投入選舉 唐聖捷、張佑銓披新北市時力戰袍

時代力量新北黨部主委黃國昌，宣布提名體改成員唐聖捷（右）、張祐銓（左），分別參選新北市第2選區（新莊、泰山、五股、林口）、第5選區（中和）市議員。（記者何玉華攝）

2018-04-26 11:37

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量新北黨部主委黃國昌，今天宣布將提名體改成員唐聖捷、張祐銓，分別參選新北市第2選區（新莊、泰山、五股、林口）、第5選區（中和）市議員，黃國昌說，兩人過去一路倡議體育改革、推動國體法修法，在體育改革淪為一場悲劇之後，決定投入地方選舉，從地方出發，讓體改的種子在地方紮根、延續，從新北市出發，改革體育，翻轉政治！

身為「體育改革聯會」發起人之一的張祐銓說，體改聯揭露各種體壇問題，體育署卻裝死擺爛，在顢頇無能的體制下，眼看體育改革就要失敗了，「但如果現在放棄，比賽就結束了，我們不甘願就這樣轉身離開！」於是體改聯便開始轉向思考，要如何延續這股體改能量。

前游泳國手唐聖捷是第一個宣布參選運動選手理事的選手，但改選過程中充滿黑箱爭議，最後雖當選理事，卻也無法改變協會長期以來腐化的結構，讓他感嘆，「體育改革如同社會縮影，面對黑箱，必須要有人有勇氣發聲試著改變才行。」

到場支持的排球選手黃培閎說，一開始根本想像不到，會有夥伴走上選舉這條路，過去一路為了體改發聲，現在卻因為這個腐敗的體制，讓體改淪為一場空，也讓年輕人不得不挺身而出。他相信，兩人的熱情與努力，為台灣體育、為年輕世代帶來改變！