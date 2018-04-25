反年改佔兒童醫院 打卡比YA還在大廳大吼

今日下午反年改團體包圍台大兒童醫院，台大醫生不滿發文希望他們能夠將心比心，不要影響病人權益。（記者鄭景議攝）

2018-04-25 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體今（25）日下午失控無極限，除了爆打記者跟警察，更包圍台大兒童醫院，與警方在醫院門口發生推擠衝突，現場一片狼藉，台大醫師施景中稍早前發文說，當下「很怕玻璃破了會傷到病童」，病人的權益全被反年改人士影響，讓他無奈說：「這樣擾民，怎麼爭取一般民眾的支持？」

反年改團體今日下午與警方在兒童醫院前爆發衝突，當時在現場的八百壯士指出，他們「並非要攻入醫院，是要把警察趕進醫院，因為警察要驅散他們」。

但施景中醫師稍早前在臉書上，還原反年改團體占據兒童醫院現場狀況，講述當時醫院沙發都被反年改人士佔用，他們在現場開心對著相機比YA、打卡。很多人覺得這裡很好有免費冷氣、Wi-Fi，1樓坐滿還有2、3樓可以去。

施景中無奈寫道：「陳抗的聲音阻撓了看診，阻礙了我今天的教學，結帳櫃檯的同仁，撕破喉嚨，病人也聽不清楚她在說什麼。」更有人在醫院大廳大吼：「造反有理，革命無罪」、「警察打人」；更誇張的是，有人為了製作抗議標語，竟將含有病人私人資訊的紙張就這麼搶走！

有位媽媽當時在施景中眼前淚如雨下，表示她自己是個孕婦，因為孩子延誤就醫5分鐘，造成腦性麻痺，「她不希望希望每次都是因為抗議活動～造成救護車無法進來」，施景中向反年改喊話：「請陳情抗議的人想想，如果那位媽媽是你們的至親，你能體會她的痛嗎？」

最後施景中希望，反年改團體的訴求不應該讓不相干的人受到牽連，PO文結尾不滿表示：「我們包容不同的聲音～不代表可以讓你們為所欲為吧～」。