WHA報名倒數2週迄無收到邀請函 外交部：不樂觀

外交部國組司長徐佩勇介紹我參與WHA案「Health for all - Taiwan can help」主視覺貼紙。(記者呂伊萱攝)

2018-04-24 12:20

〔記者呂伊萱/台北報導〕第71屆世衛大會(WHA)將於下月21日召開,網路報名時間進入倒數2週,我迄無收到邀請函,官員也坦言「不樂觀」。外交部國組司長徐佩勇今天表示,目前已有超過一半友邦向世衛組織(WHO)提案,要求把邀請台灣以觀察員身分參與WHA列入議程。

WHA預定於今年5月21日至26日在瑞士日內瓦召開。我去年並無獲邀出席,前年在我政權交替之際,WHO則是遲至網路報名截止期限前的最後一個星期五,才寄出邀請函。

徐佩勇今天出席外交部例會時說明,目前已有超過一半友邦完成向世衛組織(WHO)提案程序,要求把邀請台灣以觀察員身分參與WHA列入議程。

今年WHA網路報名時間為4月9日至5月7日,WHO則在4月初就發出節略,通知WHO各會員國WHA開會時程與網路報名時間;據我方了解,從4月上旬就有WHA觀察員陸續收到邀請函。徐佩勇說,理論上我方可以等待到5月7日前,但WHO到目前為止沒有向我發出邀請函,「真的不是那麼樂觀」

此外,為爭取國際爭取支持台灣參與WHA,外交部推出微電影、醫療貢獻網站與「Health for all - Taiwan can help」主視覺。其中,台灣醫療微電影「阿巒的作文課」以台灣協助越南小女孩的真實案例為主題,統計至昨天上午,已經觸及629萬人次,瀏覽量達553萬3796人次觀看,85%是國外人士。

徐佩勇說,美國國務院東亞局、日本台灣交流協會與德國在台協會都在社群媒體上分享這個故事,他也鼓勵國人多多分享,希望讓更多人看到這部片子,「今年希望衝破1000萬人次」,廣宣台灣醫療衛生實力和愛心。