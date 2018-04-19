恐怖情人勾勾纏 政院拍板最重可處3年徒刑

政院院會今通過「糾纏行為防制法草案」，若違反可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。（情境照）

2018-04-19 11:38

〔記者李欣芳／台北報導〕恐怖情人案件頻傳，為保障人民生活安全免於恐懼侵擾，行政院院會今天通過「糾纏行為防制法草案」，若違反可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

有關台灣恐怖情人的跟監與騷擾數量有多少？內政部次長花敬群表示，推估1年有4000到5000件，至於國內的警察應有能力承接相關的工作。

這項草案明定，糾纏行為是出於對特定人的愛戀、喜好或怨恨，對該本人、親屬或生活關係密切者，反覆或持續監視、盯哨、撥打無聲電話、要求約會、寄送物品、出示有害個人名譽訊息及濫用個資代購貨物等7大類行為，使人心生厭惡或畏怖。

行政院長賴清德今天上午主持行政院院會時表示，近年來發生多起民眾因遭跟蹤、騷擾，進而衍生傷害等案件，引起社會各界對糾纏行為的重視。為保障民眾的自由及安全，這項法案賦予警察機關調查處理糾纏行為案件及法院核發防制令，期能藉由公權力及時介入，有效遏止糾纏行為，避免後續重大犯罪行為發生。

賴揆說，此案送請立法院審議後，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。