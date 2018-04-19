中國參與成我入CPTTP前提？經濟部：目前沒聽說

2018-04-19 11:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國盼加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第二輪談判，需要爭取會員國支持。民進黨立委蔡適應今在立法院外委會質詢時問及，會否有聲音要求「中國先參與、台灣才能加入CPTPP」？經濟部次長龔明鑫回應說，目前沒有聽說，不過有些會員國和中國友好，也不排除這個可能性。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部、僑委會、主計總處、經貿談判辦公室、國發會、經濟部、財政部、金管會、NCC、農委會、陸委會、央行、貿協等單位，列席就「美中貿易戰我國相關影響評估及因應策略」報告並備詢。

面對美中貿易戰升溫，外交部常次劉德立報告時指出，政府將加大台灣研發及生產比重、加速內需投資、提高創新能量並多元化佈局生產基地。而在深化台美合作外，維護多邊機制並爭取參與取參與CPTPP等區域經濟整合機制，以降低他國單邊貿易制裁的風險，在美中貿易戰可能爆發之際對我更形重要。

蔡適應質詢時問到我國爭取加入CPTPP未來第二輪新成員申請，對於我能否成功加入一事，經濟部長沈榮津日前表示「機率約6至7成」，目前情勢如何？會否重演我國加入WTO與APEC的情形，亦即要求「中國先參與、台灣才能加入CPTPP」？

龔明鑫回答說，我爭取加入CPTPP一案分為兩部分，一部分是因為還是有些會員國和中國比較友好，中國如何運作這部分影響力，另外就是「我們自己準備好了沒」。至於會否出現WTO或APEC參加模式，龔明鑫說，「目前沒有聽說」，但當然也不排除有這個可能。