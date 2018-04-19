賭上政壇生命！ 若選第3名姚文智嗆「我永久退出政治」

姚文智斬釘截鐵地說「若選第3名，我永久退出政治」。（資料照）

2018-04-19 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕年底台北市長選舉，民進黨仍未確定是否自推人選，或是與市長柯文哲合作。表態參選意願強烈的立委姚文智在政論節目上拋出震撼彈，他說，若由他出戰卻得到第3名，「我永久退出政治」。

姚文智昨晚上政論節目《鄭‧知道了》，在節目中，他直言民進黨若禮讓柯文哲，是價值完全錯亂。節目主持人鄭弘儀問姚文智，如果最後真的由他出線代表民進黨，卻在對決丁守中、柯文哲後得到第3名，會怎麼做。

姚文智此時拋出驚人言論，他斬釘截鐵地說「若選第3名，我永久退出政治」，其他來賓也大為驚訝。姚分析，民進黨在台北市過去基本盤接近40%，怎麼可能選到第3名。姚文智二度強調，「我請軍令狀，讓我姚文智代表民進黨參選，若選第3名，永永久久退出政治，也不要幫我安排職位。」

本報報導，總統蔡英文日前接受電視專訪時曾說，「台北市長提名問題若處理不好，可能會造成黨內分裂，黨部還要再與議員參選人以及里長和基層交換意見後才會決定。」

對於台北市長選舉提名事宜，民進黨發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）表示，選對會將與市議會黨團進行討論，權衡各方意見，審慎評估，做出最好的決定與安排。