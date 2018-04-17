新任教長爭議大 時力促盡速釐清

時代力量立委呼籲新任教長吳茂昆應盡速說明相關爭議。（圖由時代力量提供）

2018-04-17 11:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量今召開記者會，針對行政院昨宣布由東華大學校長吳茂昆出任教育部長，呼籲吳茂昆應儘速出面澄清相關爭議；黃國昌表示，針對台大、陽明等公立大學校長遴選爭議，也應儘速確立未來的遴選制度。

管中閔任台大校長案持續延燒，教育部長潘文忠上週為此請辭下台，行政院昨晚火速公布繼任人選，由東華大學校長吳茂昆接任，不過人事案公布後，各界隨即爆料吳茂昆在校長任內爆發違法圖利、打壓人事權等醜聞，甚至疑似赴中開講座。

徐永明表示，既然目前有多項爭議，就不能只是發言人澄清，部長應在上台前公開對爭議說明，也希望新部長承諾迅速明快地處理管案；黃國昌提到，部長在上任後，將要面臨的大學校長遴選制度，教育部採取什麼立場進行合法性監督？過去這段時間，不只台大遴選發生爭議，陽明大學、成功大學甚至很多私立大學都發生董事會人謀不臧的事情，在在牽涉到教育部在目前的法律架構下，應該扮演什麼角色、進行什麼程度的合法性監督。

黃國昌表示，體育署長林德福推動體改至今軟弱、無作為，社會已忍無可忍，教育部應有清楚的表態，並且告訴社會大眾體改的具體作為。

此外，針對核二廠二號機重啟發生跳電一事，立委黃國昌表示，在賴院長針對核二廠做專案報告前，希望行政部門提前最少10天交出完整的書面報告，並且，交出後與書面報告內容相關的基礎資料，在立委要求提出時不得拒絕。