挺台語電視台 基進黨與南風劇團爭取設在南台灣

基進黨與南風劇團爭取在南部設置台語電視台（基進黨提供

2018-04-16 12:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對上週文化部長鄭麗君在立法院審查「國家語言發展法草案」時，允諾將優先編列爭取籌設台語電視台預算，基進黨今偕同南風劇團團長陳姿仰公開聲明，表達支持及贊同。

基進黨同時呼籲民進黨政府，應在全面執政優勢下，兌現2000年第一次執政時的承諾，加速設立公廣南部台和南部媒體園區，並敦促高雄市政府盡速成立台語公共電視台籌備委員會，以展現落實語言平權與爭取設置決心。

基進黨高雄鳳山區市議員參選人李雨蓁指出，民進黨作為土生土長的台灣政黨，在取得優勢執政後，理應營造出對母語友善的環境，優先復振台灣各族群母語，在已有客家電視台、原住民電視台基礎上，加速增設台語電視台。

基進黨高雄三民區市議員參選人陳柏維進一步表示，台灣近八成大眾傳播相關從業人員須到北部就業，連帶影響大眾傳播區域發展、就業人口及人才流動趨勢，導致台灣區域人才回流及教育接軌產業窒礙難行﹔設立公廣南部台和南部媒體園區不只將南方觀點推上檯面，也會是南部媒體環境革命性突破！

南風劇團團長陳姿仰認為，民進黨政府以全面執政之姿重回執政黨，更應加速兌現當初對公廣南部台的承諾，作為南部媒體與影視產業相關專業人才及學子的強力後盾，使影視媒體產業成為高雄產業轉型中的重點產業。