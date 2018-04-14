新勇哥物語又來了！嘆319案 勇弟：520找總統陳情

陳水扁回到三一九案的前一站。（民眾提供）

2018-04-14 20:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕「新勇哥物語」最新內容今指出，阿扁重回319案的前一站、高雄湖內區品嚐滷肉飯，感慨319案重查已10年過去，馬政府不交待清楚，蔡政府也不聞不問，誰可還阿扁公道﹖「勇弟」建議阿扁在520當天，由「勇哥」帶隊陪阿扁到府前凱道、向蔡總統陳情去！

「勇弟」表示，2004年總統大選發生319槍擊案、關鍵的100分，阿扁重回高雄湖內午餐，回顧當時停留70分鐘的歷史現場，當年用餐30分鐘後，阿扁與呂副總統在台南金華路上雙雙遇刺。

由於隔天就要投票，當天扁蓮上午高雄、下午台南一路掃街作最後衝刺，預計傍晚趕往台中、接著出席桃園、板橋的三場造勢晚會，最後則參加台北中山足球場、「天佑台灣」選前最後一夜祈福晚會。

「勇哥」說，阿扁還記得14年前的午餐，一口氣吃了兩碗滷肉飯，但14年後再回去現場只能用一碗，「簾頗（廉頗）老矣，尚能飯否？」阿扁回到當年用膳的相同餐桌，心有所感的告訴大家，如果30分鐘後槍殺不幸喪命，將是他最後的午餐！

阿扁也特別看了被藍營說成「自導自演」的廁所現址，懷疑阿扁用鐵管捲起鮪魚肚，再用刀子割成長11公分、寬2公分、深2公分的傷口。

「勇弟」指出，阿扁與呂副站在同一輛吉普車沿街拜票，鞭炮聲不絕於耳，滿臉都是炮仔煙，趁著用餐前上個洗手間洗淨炮灰，前後不到4、5分鐘。

法醫師石台平與藍營指定的世界知名鑑識專家李昌鈺都鑑定阿扁的傷口不是刀傷，而是近距離的槍傷。陳文茜也在南方人物雜誌說所謂奇美小護士是亂講的。14年過去了，又有誰可以還阿扁公道？

「勇哥」表示，為了年底選舉，319槍殺案又被「扁維拉」。問題是2008年國民黨重返執政，檢警調都在馬政府手中，經過8年重起調查，也沒辦法推翻台南地檢署檢察長朱朝亮（後來出任特偵一班發言人）召集領導的專案小組所提調查與偵結報告。

此外，民進黨再度執政也2年，法務部長又是紅衫軍法律顧問出身，也沒辦法否定朱朝亮的調查與偵結報告。重查319案已10年，馬政府不交待清楚，蔡政府竟也不聞不問。請問阿扁該怎麼辦？

「勇弟」建議阿扁在520當天，由「勇哥」帶隊陪同阿扁到府前凱道向蔡總統陳情去！