台美軍艦互訪 我方將主動出擊提出

軍方高層透露，我政府對台美軍艦互訪的態度由「樂觀以待」轉為「積極爭取」。圖為蔡英文總統昨登上基隆號驅逐艦視導國軍「戰備抽測」聯合操演，這也是蔡上任後首度乘艦出海視導操演。（中央社）

2018-04-14 06:28

〔記者羅添斌／台北報導〕美國總統川普簽署「二○一八國防授權法案」，要求美國國防部研究台美軍艦互訪、互泊港口整補的適宜性與可行性，軍方高層昨天透露，我政府對此事的態度由「樂觀以待」轉為「積極爭取」，並將以主動方式提出各項具體可行的方案及建議，相關可能促成台美軍艦互訪、互泊港口的建議方案，將利用台美今年度各項軍事交流會議中提出。

台美軍事交流會議中爭取

官員明確表示，今年將持續透過各軍種交流會議、台美防空交流會議、台美高階軍官指導委員會（ＧＯＳＧ）等各項互訪時機，持續提出我方參與環太平洋軍演及紅旗演習等各項聯合軍事演習的意願，另就軍艦互訪及整補靠泊等議題，將會一併在各項會議中提出，期能透過漸進的軍事交流，獲取雙方聯合演訓的機會。

透過漸進軍事交流 盼聯合演訓

中國軍方已經連續兩屆參與美軍所主辦的環太平洋軍演（ＲＩＭＰＡＣ），但我國始終無法參加，多位立委認為國防部在規劃與外國共同演訓上過於消極，並未積極爭取，使台灣失去許多交流機會，因此凍結軍方相關預算，要在提出向美國正式爭取參加環太平洋軍演、紅旗軍演等演習報告並經同意後，被凍結的預算才能動支。

官員說，國防部根據立委提案，已擬具「與外國共同演訓規劃」報告，送交立法院外交及國防委員會處理。國防部在報告中表示，為提升強化國軍聯合作戰力，國軍積極推動台美軍事交流，藉由各項交流會議及互訪時機，向美方提出共同演訓的需求與建議，期能突破現況，獲得更進一步的軍事交流。

國防部並指出，經國防部與各軍種利用各項交流管道，持續推動台美軍事交流，目前軍種戰術交流已由「見習觀摩」，拓展到小部隊協訓（排級），一○六年度交流共計有五十案，後續將朝「建制部隊」聯合演訓方向努力。

國防部說，國防部歷年來已透過各種台美交流會議，表達我方參加美國環太平洋軍演及紅旗演習等多國聯合軍演的強烈意願，但美方因政策限制，不同意我國參加，今年將持續透過各軍種交流會議、台美防空交流會議、ＧＯＳＧ等各項互訪時機，持續提出我方參與環太平洋軍演及紅旗演習等各項聯合軍事演習的意願。