議員反對麻豆設殯葬設施 官員：外觀會像五星級飯店

2018-04-11 16:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員郭秀珠今天在市政總質詢時，針對市府規劃在麻豆區港仔尾地區設置殯葬設施，表示「不歡迎來麻豆」，揚言不惜抗爭。

民政局長陳宗彥說，大曾文區等南市中部地區目前並無殯儀館、火葬場等設施，而地方有需求，因此，目前有多個地點在規劃評估中，尚未定案。未來也將採用新式而非傳統的殯儀館設施，新的殯儀館，從外觀看就像五星級飯店，同時也會選一個不影響居民生活的地方來設置。

市長李孟諺則說，對於議員及鄉親的意見，市府會來整體考量。