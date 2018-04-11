北市中山大同區初選 現任議員黃向羣落馬

2018-04-11 12:32

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市黨部今中午公布台北市議員黨內初選第二波民調，一向被視為綠營票倉的中山大同區有8席議員；民進黨提4人力保現有席次，但黨內5人角逐，最有話題的是，現任議員顏若芳、「正國會」系統力捧民進黨北市黨部執行長陳怡君雙姝廝殺。結果出爐，雙姝皆過初選，「正國會」於北市插第一面旗，現任議員黃向羣反而落馬。

中山大同區議員顏若芳、議員參選人陳怡君，及時代力量議員參選人林亮君，共同點都跟簡余晏有關。顏若芳、林亮君是簡余晏擔任議員時的前助理，如今「網內互打」。

另外，初選期間，剛離開北市府的簡余晏，反而賣力為陳怡君輔選，一同合掛看板；外界解讀簡余晏雖將議員交棒給顏若芳，但如今兩人因種種累積原因，已師徒決裂，市議會圈八卦不斷。此外，陳怡君背後還有游錫堃的「正國會」撐腰，實力堅強。

民進黨台北市黨部今上午公布昨晚3家民調公司結果，民調從高至低依序為，新系議員梁文傑的25.6％、陳怡君20.81％、顏若芳20.48％、打台北市長柯文哲不遺餘力的王世堅僅18.26％，均獲黨內提名；現任議員黃向羣僅14.85％，落榜未獲提名。

黃向羣的舅舅雖然是台北市民政局長藍世聰、大伯父是民進黨創黨元老黃信介，但黃向羣運氣不佳，2010年曾選議員落選，2014年捲土重來回鍋任議員，但如今黨內初選民調最後、無緣獲得黨提名，任期將至今年12月25日為止。