成為川普的「棋子」？蔡英文：「我們自己也是棋手」

2018-04-10 21:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國川普政府拉攏與台灣關係，並與中國掀起貿易戰，有人擔心台灣是否成為川普總統的「棋子」，蔡英文總統在今晚播出的電視專訪裡談及台灣對外戰略認為，不要小看台灣，無論是經濟還是國防，我們有相當的實力，所以很多人說我們是別人的棋子，但不要忘了，「我們自己也是棋手」，就順勢操作。

總統說，台灣面臨的外部的情勢是越來越複雜，變動性越來越大，對國安團隊是一個很嚴酷的考驗，包括怎麼樣順勢操作。她之前也將國安的人事替換一次，把在第二線的換到第一線，第一線的退回第二線，整個國安團隊位置換一下，然後再從不同的角度看問題。

被問到台灣會不會因為美中情勢升高而成為川普的「棋子」？總統回答，不要小看台灣兩千三百萬人，這不是一個很小的一個人口數，加上台灣的經濟實力，以及台灣國防的實力，雖然很多人說我們是別人的棋子，但不要忘了我們自己也是棋手，就順勢操作嘛。

總統並說，為什麼講順勢，以我們國家的規模跟實力，要逆勢操作幾乎是不可能，我們必須要掌握這個情勢做順勢的操作，這都是政治外交裡面非常重要的功夫，我們也必須去強化自己的國防，這並不是說一定會發生戰爭或武力衝突，但任何一個國家都會讓自己的防衛體系健全，才能夠嚇阻潛在的敵人。

總統說，國防自主這方面是一步步在做，中科院一次就招募兩千個年輕的工程師，它的能量是大幅在擴增當中，國防的加強取決於政府有沒有決心做，有了決心發展國防自主，投入必要的資源，就會有人比較有意願來協助你。