繼承從政衣缽 台南也有這些「政二代」新人⋯⋯

2018-04-10 20:26

〔記者邱灝唐／台南報導〕今年11月即將舉行九合一選舉，除了縣市長一戰備受關注，各地議員選戰也是競爭相當激烈，尤其選民在檢閱各參選人的政見、學經歷時，家世也是討論話題之一，而台南今年出現許多新鮮面孔，其中不乏「政二代」。

台南市議會議長賴美惠的兒子李宗翰現正爭取民進黨提名第一選區（後壁、東山、白河、鹽水、新營、柳營）；議員陳文賢則是交棒給兒子陳秋宏，參選第三選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內）議員選舉；議員王峻潭推出兒子王開玹參戰第四選區（楠西、南化、玉井、左鎮），而民進黨在第三選區及第四選區都因同額登記，因此陳、王二人都正為年底大選做準備。

在第九選區（南區、安平）則是有安平區議員李文正兒子李啟維，以及前南區市議員周明德的女兒周麗津代父出征，從民進黨7名選將中爭取4席提名。

第十選區（東區）無黨籍市議員曾順良交棒給兒子曾信凱；國民黨籍平地原住民蔡玉枝由兒子穎艾達利接手，以無黨籍之姿迎戰民進黨推出的李美素及國民黨徵召的選將。

對此，政壇人士指出，今年確實是新人相當有機會的一年，首先是「大人」賴清德不在台南，各方人馬蠢蠢欲動，加上選區合併勢力洗牌，讓新人有機會吸收游離及空氣票，同時運用長輩的人脈及資源，多管齊下讓老將「中箭落馬」。