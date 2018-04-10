內政部長葉俊榮被爆疑赴中兼職

國民黨台北市議員參選人游淑慧今日上午在臉書踢爆，內政部長葉俊榮也疑似在中國浙江大學光華法學院擔任兼職教師，要求全面清查執政黨所有部會首長赴中狀況。（記者施曉光擷自游淑慧臉書）

2018-04-10 10:12

〔記者施曉光／台北報導〕台大校長當選人、前國發會主委管中閔最近遭爆在中國廈門大學等校長期違法兼職，國民黨台北市議員參選人游淑慧今日上午則在臉書踢爆，內政部長葉俊榮也疑似在中國浙江大學光華法學院擔任兼職教師，要求全面清查執政黨所有部會首長赴中狀況。

游淑慧在臉書臉書貼出中國浙江大學光華法學院官網介紹師資隊伍的網址，該網頁在兼職教師部分，赫然可見葉俊榮的姓名，學經歷與專長內容與葉俊榮個人資料相符。

游淑慧以諷刺的口吻說，「咦！咦！這是我們的內政部長-#葉俊榮嗎？隱匿不報？栽贓嫁禍？」她並提出三點訴求，包括儘快召開「跨部會諮詢專案小組」，認定葉俊榮赴陸相關事宜，請葉俊榮在國內曾經任職服務的機關學校提出事實說明與認定，以確認他赴中學術交流的性質，以及全面清查執政黨所有部會首長赴中狀況。

游淑慧指出，這位「葉俊榮」教授過去在浙大正式開課，每週2次八堂課。最後她並消遣葉俊榮，「俊榮部長，要不要趕快澄清這不是你？或去讓浙江大學下架網頁、湮滅？」