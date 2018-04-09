為勝選排除障礙 國民黨先為黨紀樹威

2018-04-09 14:39

〔記者施曉光／台北報導〕雖然今年九合一選舉要到八月下旬才開始候選人登記，目前距離短兵交接仍有近四個月時間，但國民黨為排除雜音與障礙，今年特別較歷次選舉提早四個月祭出軍令，早於上月底前就已頒布「一０七年中華民國地方公職人員選舉黨員行為規範」，選戰猶未開打，先為黨紀樹威。

此外，以往黨員違紀參選或為他黨助選的行為，黨紀大刀通常要在候選人正式登記甚至選舉過後才會亮出，國民黨這次不排除提前出鞘。

黨內人士指出，一切視情節而定，一些很惡劣且違紀成性者，當行為惡性重大時，仍可提前處理，而且違紀參選不會是撤銷或開除黨籍的唯一要件，如果嚴重損害黨的聲譽，還是可以開鍘，黨紀必須維護。

國民黨上月下旬提名前澎湖縣長賴峰偉回鍋參選，隔天前澎湖縣黨部主委鄭清發即宣布投入選戰，引發地方反彈，原本縣黨部打算直接開除鄭清發，被黨中央要求循正式程序而擋下，改由地方考紀會先通知鄭清發說明，但黨內人士透露，既然黨已正式提名，如果有人還說要參選，當然可以先做黨紀處分，例如給予停權、申誡或警告，如果屢勸不聽，登記前還可以再加重處分。

往年投票日在年底的選舉，國民黨的黨員行為規範大多會在七、八月才頒布施行，今年特別提前在三月通令各單位及各級地方黨部上路。國民黨考紀會主委魏平政解釋，只要提名人選出爐，黨員就應該接受明確規範，如果規範太晚，容易會有其他參選人出現，所以愈早確定愈好。

參與黨內縣長選舉提名協調的金門縣議員陳玉珍，三月三十日出席親民黨黨慶及公布縣市議員提名人選活動，橘營還傳出與陳玉珍有合作默契，將獲得親民黨支持，也引起黨內重視。

魏平政指出，此一個案是否涉及違紀助選，確有疑慮，依規定須由地方黨部蒐證，交付地方考紀委員會裁處後，再循相關程序提報黨中央，如果做成申誡處分，只需金門縣考紀會及委員會通過，停權則要提報中央考紀會核備，決定何時生效，如果撤銷或開除黨籍，則須再報請中常會決議。

南部先前曾有一位具黨代表身分的里長，因為幫初選中的民進黨市議員站台，遭黨內質疑介入綠營初選，雖然當事人強調自己是以里長聯誼會會長身分參加，仍不被黨內接受，有中常委在中常會上要求黨紀處分，但礙於當時尚未施行黨員行為規範，也間接促使黨中提早施行規範。