共諜不得續領退俸 國防部想放水

立法院內政委員會今審查民進黨立委陳其邁版「國家安全法增訂第5之2條草案」，從嚴規範無論在職、退休軍公教人員涉共諜案而判刑定讞者，不但喪失月退俸，並追繳至犯罪時已領退俸。（資料照）

2018-04-09 09:27

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院內政委員會今審查民進黨立委陳其邁版「國家安全法增訂第5之2條草案」，從嚴規範無論在職、退休軍公教人員涉共諜案而判刑定讞者，不但喪失月退俸，並追繳至犯罪時已領退俸。但國防部竟然意圖放水，建議維持前馬防部退役少將許乃權可續領7萬餘元月退俸的現行規定。

現行「陸海空軍軍官士官服役條例」規定，只要官兵服役期間，違反「國安法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」所規範的共諜罪，因而被判處有期徒刑且未宣告緩刑者，就喪失領取退休俸之資格。但在除役後才判刑定讞，或除役後才涉入共諜者，則視刑度輕重減少退俸。

依此規定，判7年以上者得予全數剝奪，判刑3年以上未滿7年者減少50%、2年以上未滿3年減少30%、1年以上未滿2年減少20%。因此捲入國內史上最大共諜網的許乃權，竟在去年9月刑滿出獄後只減俸30%，尚能月領7萬餘元退俸，引發高度爭議。

陳其邁因此提出「國家安全法增訂第5之2條草案」，明訂所有現職軍公教，或領有月退俸者，只要因觸犯共諜罪而遭判刑確定者，不但喪失所有退俸；已入袋的退俸，還要追繳至犯行時點。

不過，國防部竟建議應維持現行「服役條例」之規定，並將「服役條例」的相關條文原封不動地搬來「國安法」。