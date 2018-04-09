扁口述歷史 國史館將出版

國史館去年開始固定訪談扁，已接近完成階段，最快今年就可出版「陳水扁總統訪談錄」。（資料照）

2018-04-09 06:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕國史館在2008年出版前總統李登輝口述歷史後，馬政府的國史館一度計畫在前總統陳水扁保外就醫期間，進行扁的口述歷史，後來仍不了了之。據了解，為免出現史料收集斷層，國史館去年開始固定訪談扁，已接近完成階段，最快今年就可出版「陳水扁總統訪談錄」，至於前總統馬英九的口述歷史也已開始著手籌劃。

中研院近代史研究所副研究員陳儀深表示，在「檔案法」通過後，國史館工作重心集中在正副總統文物與歷史，即使不修國史，國史館還是有很多事可以做；對於卸任總統的口述歷史，李登輝部分已完成，接下也應補足扁、馬部分。台北教育大學名譽教授李筱峰表示，歷任總統經手很多重要國家大事，國史館應盡快追蹤、紀錄。

雖然馬政府時代，未做扁的口述歷史，但當時國史館曾接洽前副總統呂秀蓮，希望替其撰寫口述歷史，但呂告知已寫自傳，呂也同意將自傳交給國史館出版，在2016年政黨輪替前已出版「非典型副總統呂秀蓮」3冊，成為歷任正副總統叢書之一。

至於扁的部分，國史館去年固定訪談，並出版「陳水扁總統照片集」3冊，此是從總統府移轉給國史館的十多萬張照片中選輯而成，據了解，口述歷史部分也進行得差不多了，未來出版後，對於扁就職演說「四不一沒有」如何形成？當時兩岸政策秘辛及核四從停建到續建等，都可一窺究竟。

接受台北市立文獻館委託、對扁進行口述歷史的陳儀深表示，市府當初發現歷任市長口述歷史中，獨缺扁，於是前年公開招標，由彭明敏文教基金會得標，他來執行。他依照計畫完成10餘次訪談、將近20萬字，可惜最後並未出版。而他做的是精簡版，國史館做的是詳細版。

扁在2004年競選連任時，在電視台接受當時國策顧問蕭新煌訪問，從口袋拿出一張紙條，並說紙條是2000年就職前，對岸一位「有力人士」通過親信傳給他。在陳儀深做的口述歷史中，扁親自解密，紙條是來自時任中國海協會長汪道涵。