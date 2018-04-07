中市府紀念鄭南榕：現如空氣般言論自由 得來不易

今天是言論自由日，市府在追思活動中，表揚曾為民主奮鬥入獄3次的陳博文（左）。（記者黃鐘山攝）

2018-04-07 16:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕今天是言論自由日，紀念鄭南榕為爭取言論自由殉道自焚，台中市政府在台中文學館舉辦追思活動，副市長張光瑤致詞說，藉此提醒大家現在如空氣般稀鬆平常的言論自由，得來不易；人權影展也同時展開，揭露政府的霸權監控暴行。

4月7日是言論自由紀念日，也是「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕自焚29週年，張光瑤代表市長林佳龍出席追思儀式，並表揚曾為民主奮鬥入獄3次的市政顧問陳博文，立委何欣純、議員邱素貞、何敏誠、導演李惠仁等人均到場致意。

張光瑤說，鄭南榕一生追求百分之百的言論自由，這正是民主最重要的基礎，藉由此提醒大家，台灣擁有如空氣般稀鬆平常的言論自由，是由許多仁人志士的付出所換取的，我們必須加以珍惜。

民政局指出，今年適逢報禁解除30週年，民主前輩陳博文分別因為政治事件、出版黨外雜誌「潮流」、拍攝參與美麗島事件而遭逮捕入獄3次，並擔任民進黨台中市黨部第1任主委，戮力對抗威權統治，值得表揚。

同時，7日至15日為期9天的人權影展在台中文學館研習講堂登場，播映台灣的「白色王子」、「并：控制」，另有2部法國影片「憤怒吧」、「鍵盤救地球」；李惠仁導演的「并：控制」紀錄片，以香港及台灣為拍攝主軸，記錄言論自由及人權受到的控制與傷害。

市府表示，「白色王子」記錄1950年因涉及讀書會，並為「叛亂組織」散發傳單一次，就被判刑10年的實際案例；2部法國影片則呈現政府如何透過網絡監控來審查和操控市民，歐洲人如何反抗現今體系，並請來網絡安全專家揭露政府的監控手段，彰顯人權的重要性。