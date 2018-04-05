國民黨北市辦初選攏是假？ 黨內人士質疑有人是暗樁

2018-04-05 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長黨內初選分別有前立委丁守中、前立委孫大千、前陸委會副主委張顯耀及北市議員鍾小平等4人登記參選，北市黨部上月底舉辦初選協調會，除丁守中派代表出席外，其他3人都親自與會。但有媒體報導，一名參與協調會的與會人士質疑，4名候選人裡面有人怪怪的，可能是「暗樁」。

據《三立新聞網》報導，這名與會人士表示，某候選人在協調會過程中一直和丁守中的代表人潘家森講悄悄話討論，甚至還說出「辯論時間長短不重要，初選時間也不重要」這種非常奇怪的話，讓他質疑這名候選人認為什麼都不重要，那何必繳160萬參加初選，「難道他是暗樁？」

報導指出，國民黨初選辯論時間已定，但誰要付錢卻出現爭議，市黨部主委黃呂錦茹認為黨部不應該出錢，但候選人卻質疑，之前都已經繳交160萬的保證金和工作費用，黨部卻還要向候選人收錢來舉辦辯論會，「這樣非常不合理！」而且黃呂錦茹還將與媒體聯繫的工作交由鍾小平來負責，似乎也不太公平。

「這樣搞下去，辯論根本辦不起來」與會人士認為，這樣可能變成在4月10日前，由4位候選人分別交出一段5分鐘的政見影片，上傳國民黨網站當成「政見發表會」。與會人士對此不滿批評，國民黨如此的作法猶如走回黑箱老路，「勝出的人想選贏柯文哲，根本就是天方夜譚」。