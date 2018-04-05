李錫錕專訪》轟柯P忘恩負義 錕P嗆：來辯論

參選台北市長的台大政治系教授李錫錕下戰帖，嗆聲永遠等柯文哲來辯論，「檢驗我有沒有冤枉你」。（記者廖振輝攝）

2018-04-05 09:00

〔記者郭安家、陳曉宜、蕭婷方、鍾泓良／台北報導〕台大政治系兼任教授李錫錕接受本報專訪，談到台北市長柯文哲與民進黨關係，李直說「忘恩負義」，且前後不一致，「可從深綠變成那樣。」李也下戰帖，「我永遠等柯文哲來辯論，檢驗我有沒有冤枉你（柯），預計你不敢」、「真金不怕火燒，假金會被燒壞。」

李錫錕舉例，北市府拆公投盟帳篷，人家為什麼氣到那個程度？「一定是一度這麼愛你、幫你忙，如今失望」，如果從頭到尾都是敵人，「對方有什麼行動、對你怎樣，也會心理準備」；對綠營而言，最無法接受是「我曾經當你好朋友、親人，結果你現在變仇人，遇到選舉，又希望回來利用我。」

記者詢問李錫錕判斷，如果柯文哲連任選後會不會也對總統蔡英文「忘恩負義」？李錫錕表示，用證據說話，柯媽媽何瑞英說過，對蔡總統很感恩，但行政院長賴清德出來選總統，就不一定；他說，此言充滿矛盾、邏輯很怪，如賴選總統，也是被蔡指定，請問「你不算忘恩負義嗎？」

李錫錕引用聖經，「千萬不要咬手指頭，這個手指頭曾經餵你吃東西。」

對於柯文哲處理集會遊行法，李錫錕表示，柯第一個反應是逃避、先不處理，以為別人可以處理，也不想直接介入，因柯不知道怎麼處理，怕處理綠的訴求、得罪藍，處理藍的訴求、怕得罪綠，柯更害怕表態，然後拖到用選票當考量；柯從頭到尾少做了首長該做的，沒勇氣站出來與陳抗者溝通。

李錫錕表示，如他當市長，會出來面對陳抗者，並說「你的聲音我聽到了，但對不起，再偉大訴求，跟全體人民生存空間、福利有牴觸」；政府會全力配合陳抗者申請時間，但時間過了要執法。李錫錕說，再者，今天喊歡迎觀光客，觀光客看到總統府長年有人搭帳篷埋鍋灶飯，質疑這是法治國家嗎？看到亂七八糟，外來投資客敢投資嗎？

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