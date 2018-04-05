李錫錕專訪》錕P酸柯P：遊走兩岸增份量凸顯你太弱

李錫錕指出，柯文哲靠年輕人才有機會當市長，卻操弄世代對立，對不起年輕人。（記者廖振輝攝）

2018-04-05 09:00

〔記者郭安家、陳曉宜、蕭婷方、鍾泓良／台北報導〕台大政治系兼任教授李錫錕接受本報專訪，談到兩岸議題、台北市長柯文哲在兩岸的角色。李錫錕表示，首都市長「誇大要改變兩岸關係非常不妥當，政治人物兩岸走一圈增加自己份量，非常好笑，凸顯你太弱！」談到年輕選票議題，李錫錕也狂酸柯有帶來什麼希望、對不起年輕人。

對於台北、上海「雙城論壇」是否續辦？李錫錕說，這是溝通機制，就不要廢除，但是否「每年（口誤，應為每兩年）市長都要去那邊（中國）被吃豆腐」？他認為，首都市長不是外交政策執行單位，保持跟其他城市友好關係是天經地義，「但誇大要改變兩岸關係非常不妥當。」

談到自己與柯文哲一樣要爭取年輕人選票，李錫錕則表示，創造歷史都是年輕人，但他覺得柯市長對不起他們，年輕人當年感受政黨利益分贓、承諾跳票，今天給柯這機會，柯卻還在操弄世代對立，居然自稱指被40歲以上的人罵沒在怕，因有40歲以下、不看電視堅強的支持群。

李錫錕表示，柯一直傳達「只要有年輕人當靠山，我無往不利，你們拿我耐我何」的訊息，但年輕人只是過去3年沒時間檢驗柯文哲。

李錫錕反問，年輕人這3年生活有否更好？有因為柯P帶來希望？「你（柯）的年輕人沒有想像中那麼不分是非、盲目把你當作神，他們一樣都是人、對未來有理想，只是過去誤解你。」

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