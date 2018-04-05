李錫錕專訪》狂！李錫錕：找藝術家想辦法救大巨蛋

李錫錕說，要救大巨蛋只能在爛攤子裡找出最不爛的方案，近期會找律師、建築師、藝術家、文化人、會計師，找看看有無解決方案。（記者廖振輝攝）

2018-04-05 09:00

〔記者郭安家、陳曉宜、蕭婷方、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲從政快4年，無法解決大巨蛋爭議，宣布參選下屆台北市長的台大政治系兼任教授李錫錕接受本報專訪表示，已花這麼多錢，有沒有辦法在爛攤子中選一個最不爛的方法，近期將提出大巨蛋政見，也會成立小組找律師、建築師、藝術家、文化人、會計師，找看看有無解決方案。

由於大巨蛋案也涉及BOT契約能否變更，但對此，李錫錕也認為，更嚴重還卡在觀念，「契約是我要讓你蓋整棟，對不對？但今天我要把大巨蛋變成什麼狀況，並不違背契約，沒錯吧？這個房子已蓋2/3；突然發現房子當初蓋的目的是A，可是發現A有諸多問題，可不可以變成B，可以啊！對遠雄來講一樣執行契約。」

李錫錕還說，蓋房子可以當教室、教堂、電影院，都是房子啊！遠雄在乎是房子要蓋完。

談到重陽敬老金，李錫錕坦言還未想過此問題，但掛保證說「如果我當市長，老人會比較安心， 因為我就是老人。」他認為，老人不缺1500元這一點點津貼，但被當成要解決財政困境對象，「會很嘔！覺得人家好像把我當廢物，這是心理問題」。

李錫錕表示，說選上馬上恢復重陽敬老金是騙選票，「但會讓老人得到比老人年金（口誤，應為敬老金）更好照顧。」

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