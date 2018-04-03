姚人多再轟黃國昌：為政治操作誤導轉型正義

2018-04-03 20:34

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院宣布促轉會主委提名由前監委黃煌雄接任，引發時代力量立委黃國昌與總統府副秘書長姚人多隔空交火，時力黨團今表示堅決反對人事案，要求總統府撤回，重新考慮主委人選。姚人多今晚在臉書上再度對黃國昌開砲，質疑黃實在沒有必要為了政治操作，誤導促轉條例及轉型正義。

姚人多表示，黃國昌委員對轉型正義的熱情令人敬佩，不過，有熱情之餘，作為國會議員的他，基本的專業應該是把轉型正義的相關法案先讀完再來批評別人。

姚人多在臉書發文：「我認真覺得，他（黃國昌）可能連『促轉條例』都沒看過。」他指稱原因有兩個：首先，黃國昌連促轉條例要處理的時間都搞錯了，提到若黃煌雄當主委，「第一個平復司法工作，就是幫黃世銘提起非常上訴，說黃世銘的有罪判決是被冤枉」，看到這種論點，只能搖頭歎息。依促轉條例規定，是針對威權統治時期違反自由民主憲政秩序之不法行為與結果，處理轉型正義相關事宜，規定威權統治時期指中華民國34年8月15日起至81年11月6日。姚人多表示，換句話說，黃國昌提到的案子不座落在促轉條例所規範的時間期限中，根本無法適用。

其次，姚人多認為，由誰提名促轉會委員，黃國昌也搞錯了。他指出，促轉條例第8條規定，「促轉會置委員九人，由行政院長提名經立法院同意後任命之。」然而，今天時代力量卻開記者會呼籲「總統府」撤回。

姚人多說，不管原因是什麼，他有個卑微的請求，國人對於轉型正義的概念正處於關鍵的階段，身為國會議員的「他」，實在沒有必要為了政治操作，誤導促轉條例及轉型正義。姚人多說：「我要特別強調，我完全支持黃煌雄應該被嚴格檢驗。不過，拜託黃委員，先把法條看一看，好嗎？」

姚人多臉書貼文：