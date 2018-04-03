再槓姚人多 黃國昌：令人噴飯的指教

2018-04-03 21:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院宣布前監委黃煌雄擔任促轉會主委，人事案引發時代力量立委黃國昌與總統府副秘書長姚人多隔空交火。黃國昌今晚再度在臉書開炮，反諷姚人多的意見是「令人噴飯的指教」，還稱姚人多是「連嘲諷都看不懂？」黃同時並提出四問，要求總統府高層應盡速回應。

黃國昌3月底在臉書針對黃煌雄人事案發表看法，黃在臉書貼文表示，「促轉會上任第一件『平復司法不法』的任務，應該就是建請新任檢察總長提起非常上訴，撤銷黃世銘的有罪確定判決。」此舉引發總統府副秘書長姚人多與黃隔空論戰。

姚人多今在臉書上表示，黃國昌委員對轉型正義的熱情令人敬佩，不過，有熱情之餘，「作為國會議員的他」，基本的專業應該是把轉型正義的相關法案先讀完再來批評別人，姚並批評黃可能連促轉條例都沒看過。

黃國昌今晚再度在臉書開炮回應，表示有位「法定職權」不包括提名促轉會委員、卻「實際上負責」去找促轉會委員的總統府「高層」，質疑他沒看法條；黃表示，黃世銘案發生時，根本不是促轉條例規定的威權統治時期，因此他先前在臉書上寫下的內容，根本不成立。

黃國昌說，這種程度的指教「簡直令人噴飯」，難怪總統府高層至今還不清楚為何外界會有如此強烈的反彈；黃國昌並點名，促轉會委員是行政院長的職權，卻變成總統府操盤，賴清德應就此出面回應。

黃國昌強調，既然高層如此積極放話，就請不要迴避以下的問題：一、 配合馬英九發動九月政爭、違法洩密判刑確定的檢察總長黃世銘，該不該被彈劾？二、為了向馬英九求官，當時配合放水、不同意彈劾的黃煌雄，有資格擔任「促進轉型正義委員會」的主委嗎？三、 由這樣不惜踐踏法治原則的人擔任主委，促轉委員會還能真正實踐包括「平復司法不法」在內的目標嗎？四、提名這樣的人當主委，是要傳達什麼價值？

黃國昌臉書貼文：