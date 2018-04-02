國台辦批賴神頑固 陸委會：恐嚇無法動搖台灣人意志

2018-04-02 20:03

〔記者鍾麗華／綜合報導〕對於行政院長賴清德日前表示自己是「台獨工作者」、「九二共識根本就沒有共識」，中國國台辦發言人馬曉光今天宣稱，賴清德「頑固堅持台獨立場，多次公然發表台獨言論，狂妄挑戰兩岸關係現狀，嚴重挑釁兩岸主流民意，危害台海和平穩定，危害兩岸同胞特別是台灣同胞的根本利益，這是十分危險，也是不自量力的。」

馬曉光說：「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，永遠不可能從祖國分裂出去。我們堅決反對台獨分裂活動，一切分裂國家的行徑和伎倆註定都是要失敗的，終將受到人民的譴責和歷史的懲罰。」

對此，陸委會表示，台灣是民主多元社會，賴揆強調台灣主體意識，一貫秉持蔡總統維持台海和平穩定的兩岸關係政策立場；北京方面片面設定其「一中原則」，並且一再操作媒體及所謂「網民」威嚇、壓迫台灣政府及人民，並企圖以軍事打擊、法律威脅方式侵犯我方尊嚴與權益，這不是負責任一方應有作為，只會升高兩岸對立、破壞兩岸關係。

陸委會強調，近兩年來，我政府沒有「仇中」、也願意兩岸共同發展，但「中國大陸必須面對兩岸分治的事實、必須尊重台灣的民主與民意」，運用強權蠻力的恐嚇手法，只會造成負面螺旋效應，並無法動搖台灣人民堅定的意志力，我政府面對中共操作輿論宣傳的負面手法，將盡最大努力，維護國家尊嚴及民眾安全福祉，並持續「呼籲陸方自省」，唯有透過溝通化解分歧，方有助於兩岸關係健康發展。