副院長官邸電費挨批過高？ 政院：包括警衛組

2018-04-02 17:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕時代力量立委黃國昌今日爆料，不管是前行政院副院長林錫耀或現任副院長施俊吉官邸的電費，每月高達2萬多元，高官這樣用電，還有臉叫大家節能、節電。

對此，行政院發言人徐國勇今日表示，官邸用電除副院長寓所，另外包括警衛組24小時輪值勤務所需用電，且係「每期」電費約2.2萬元，並非每月，特此澄清。

徐國勇指出，105至106年間，行政院前副首長宿舍位於台北市長安東路，基地面積為1,219平方公尺，包含副院長寓所、警衛組輪值勤務空間。