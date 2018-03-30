台大教授批卡管混淆視聽 北美台教協發聲明回擊！

北美洲台灣人教授協會會長李中志昨於協會官網撰文，針對台大教授、遴選委員袁孝維「指責」協會「刻意忽視不提陳管2016/5這一篇最初手稿，企圖混淆視聽，有失知識份子應有之品格與良知」，提出說明。（圖擷取自北美洲台灣人教授協會官網）

2018-03-30 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕卡管爭議延燒！北美洲台灣人教授協會會長李中志昨於協會官網撰寫〈北美洲台灣人教授協會回應袁孝維教授〉一文，指稱台大教授、遴選委員袁孝維「指責」協會「刻意忽視不提陳管2016/5這一篇最初手稿，企圖混淆視聽，有失知識份子應有之品格與良知」，並提出說明。

李中志表示，手稿存在、變造與否，並非協會能判斷，「我們也不以此手稿的存在與否，來改變我們根據公開資料所發現的客觀事實」，因此「我們不認為手稿有參考的價值」。

李中志指出，所稱陳建良、管中閔手稿，於2016年5月初現，張姓碩士生的論文，則是同年7月，但「依我們畢生指導學生的經驗，畢業論文不可能從他處大量引用而在兩個月內定稿，進而通過口試」。

李中志提到，張生的碩論有無抄襲，「是暨南大學與指導老師陳建良教授要查清楚說明的事，本會無可置喙」。

李中志質疑，若手稿確實存在，「張生也大量抄襲，在暨南大學與指導老師沒有提出異議的情況下，表示陳管兩人已同意讓渡自己的研究成果給予學生作為畢業論文的『學術成就』」，由其取得原創者地位與智慧財產；在如此高度相似下，之後的會議論文，僅能徵得對方同意後共同掛名，若能取得，「此則無任何爭議，否則就是抄襲」。

李中志解釋，對於「私下的授受與掛名歪風」，並非協會兩次聲明質疑「管中閔學倫」的重點，而是在「苦無機會召開調查聽證與當事人對質前，以公開的資訊判斷是否抄襲，是學界唯一的做法」。

李中志感嘆，為了護管，「從主張研討會文章學倫標準較低，到大演不知是誰抄誰羅生門，才是真正混淆視聽，有失知識份子應有之品格與良知」。