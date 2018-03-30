救國團靠政府標案賺5.5億元 綠委批：轉型正義大怪獸

民進黨立委李俊俋今日召開「救國團轉型正義大怪獸」記者會，質疑救國團是社團，卻開眾多公司營利，底下又設基金會自稱做公益，又從政府標案賺走五億五千萬元。（記者陳鈺馥攝）

2018-03-30 10:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委李俊俋今（30）日召開記者會，痛批「救國團是一隻大怪獸」，長年寄生及吸取國家資源，本身是社團組織，底下卻設立財團法人基金會，依法須從事公益，卻又開眾多公司賺錢營利，存在法律地位不明、經營手段不明、政府監督不明三大問題，救國團這十幾年來更標得207件政府標案，獲利高達5億5000萬元。

李俊俋表示，今天不是要談救國團是否為附隨組織，也不是要探討救國團是不是詐騙集團，但救國團和相關衍生的公司複雜，又與黨國關係密切，是轉型正義尚未處理的「大怪獸」。

李俊俋強調，救國團成立之初隸屬國防部總政治部，是一個政府機關，後來竟變成「公益團體」，又化身變成社會團體，更成立許多財團法人基金會，又成立幼獅文化事業公司、幼獅運動休閒管理公司、嚕啦啦旅行社公司營利。

李俊俋指出，救國團這些事業公司都還在營利，每年承接非常多政府標案，為何可以這樣做，都是以救國團名義，「現在還有沒有承接政府標案？救國團近期之內必須對外說明清楚」。

民進黨立委賴瑞隆批評，救國團總資產高達57億元，到底這麼多資產是如何累計？根據財報資料，救國團一年收入有29億元，這裡面有多少社團法人、財團法人賺來的錢，其中一筆業務費11億元，「有沒有做了什麼見不得人的事情」，都沒向內政部說明清楚，內政部須立刻整頓及督導這隻大怪獸。

賴瑞隆也說，救國團青年活動中心辦法預告廢止期滿，教育部必須盡快廢止，並公告將青年活動中心交由交通部觀光局管理，尤其救國團旗下青年活動中心房間數量，可擠進台灣十大飯店集團，難道教育部還放任救國團營利，卻不受旅館業管理。

民進黨立委蘇巧慧表示，救國團是大怪獸這非常明確，救國團更有三大不明：第一、法律地位定性不明。第二、經營手段不明，究竟是否可營利或搶標變成財產，第三、最糟糕的是監督機關也不明，有必要徹底檢討及監督。

蘇巧慧揭露，救國團長年享有特權，自2001年至2018年，共獲得政府標案207件，賺走高達5億5000多萬元。

民進黨立委吳思瑤批，「救國團這隻巨大寄生蟲，不斷寄生及營利吸取政府精華」，全台設立運動中心、青年活動中心，更有54家立案補習班，法制面必須盡快補破網。

李俊俋強調，救國團從來就不是單純的社會團體，目前「社會團體法草案」已過初審，正在立法院朝野協商，「財團法人法草案」也在司法及法制委員會審議，必須應先從立法著手，讓救國團及附屬財團法人及公司「大怪獸」皆盡速接受政府監督，將所有問題攤在陽光下，不能再享盡特權。