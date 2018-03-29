社民黨再推4議員候選人 北市目標至少3席

2018-03-29 16:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕第三勢力政黨搶攻議員席次，社會民主黨今召開記者會，公布4名議員參選人名單。社民黨主席范雲表示，台北市部分，社民黨預計推出6名參選人，目標選上3席議員，在北市議會成立黨團；至於北市長選舉，范雲再重申，若有需要，她會義不容辭參選，但目前先處理政策、議員佈局。

社民黨推出4名市議員參選人，包括中正萬華許菡芸，士林北投劉仕傑、內湖南港陳又新、新竹市南光遠，4人當場簽署4項承諾，保證給市民透明負責的議會。

針對時代力量也提出多名市議員候選人，與社民黨等其他第三勢力政黨欲搶攻的議員選區重疊，范雲表示，上次和時代力量協調，遇到挫折，但還會持續努力，集結所有力量讓候選人當選，讓第三勢力政黨都有漂亮成績單。

社民黨今提出4名議員參選人，其中，劉仕傑為外交官帶職參選，劉仕傑表示，希望以過去經驗，促進城市外交，打造親子夜市，豐富普及英語學習環境，翻轉過去英文學習困境，盼此次選舉走出藍綠，以價值決定市民的幸福。

台大社會系教授林國明則推薦許菡芸，讚她不只在社區紮根，還能跟社區對話，若希望民代能夠促成對話，許菡芸正是大家需要的年輕人。

陳又新表示，他在內湖、南港生活了30多年，學生時就讀法律、社工專業，在律師本業之餘，也持續協助弱勢族群爭取權益，相信法律成為讓生活變得更美好的力量，希望透過參選，讓內湖、南港成為一個良善社群，不論主流或弱勢都能有尊嚴的共同生活。

南光遠則因還在與綠黨協調，尚未確定新竹市參選選區。他今穿著無塵衣出席記者會，訴求做世代的橋樑，勞工的先鋒，他表示，當工作環境可以改善，才能投入更多心力關注日常生活，真正藉由參與地方民主機制，讓新竹成為或真價值的幸福城市。

此外，社民黨也推出募款專案，民眾只要捐款，就能獲得六項政策與三項實體回饋品，三項回饋分別為環保杯套、一卡通、造型毛巾；六項政策則化為6隻Q版戰將「蘿絲戰隊」，有眾志成城之意。

社民黨市議員參選人學經歷：

劉仕傑（士林北投）

學歷：

國立台南一中

國立台灣大學政治系國際關係組學士

國立清華大學中國研究碩士

經歷：

英國牛津大學外交官培訓計畫結業

2008 第41期外交領事人員特考及格

2009-2011 外交部北美司薦任科員

2011-2015 駐洛杉磯辦事處三等秘書

2015-2017 駐帛琉大使館 二等秘書

2018 外交部歐洲司中東歐科科長

南光遠（新竹市）

學歷：

中山大學政治學研究所碩士

經歷：

社會民主黨組織部專員

2016立委候選人李晏榕競選助理

現職：

傳產勞工

社會民主黨第三屆全國委員

社會民主黨新竹黨部籌備委員

陳又新（內湖南港）

學歷：

台大法律、社工雙學位

交大科法所碩士

經歷：

弘鼎律師事務所合夥律師

兒童法律聯盟合作律師

現代婦女基金會合作律師

許菡芸（中正萬華）

25歲

學歷：

台大政治系、社會系雙學位

經歷：

台大學代會副議長

好生活協會辦公室主任

立法委員參選人范雲團隊助理

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