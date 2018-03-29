民進黨自推人參選淪老三？ 柯文哲：我不曉得

北市長柯文哲29日出席5年國際教育實施綱要發表會，會後受訪。（記者廖振輝攝）

2018-03-29 12:31

〔記者黃建豪／台北報導〕有媒體指稱，總統蔡英文昨晚接見世台會等團體期間，提及若在今年台北市長選戰自行推派人選，恐在與現任市長柯文哲與國民黨的競爭之中，淪為第3名。柯文哲上午公開受訪，被媒體問及此事時僅稱，「這我不曉得」。

對於民進黨在北市恐淪為第3名說法？柯文哲表示，他並沒有參加那個會議，所以他不知道。至於民進黨祕書長洪耀福說，民進黨內部民調顯示，即使以賴清德或陳菊的民調去比，都會輸給柯文哲。柯也說，其實選舉是動態的，沒有辦法評論，他就是每天把自己該做的事做好就好，「想東想西會變成父子騎驢，自己搞垮」。

柯文哲強調，朋友要多、敵人要少是基本戰略，所以不要說民進黨，願意合作的都會盡量找來當朋友。

媒體追問，前總統李登輝針對「柯文哲奉行鄧小平主義」一事，稱柯文哲頭腦怪怪。柯文哲則解釋，是媒體標題太誇大，這件事情，是他當初在講台北市的垃圾分類、隨袋徵收已經施行12年以上，可是看整個台灣，城鄉差距是存在的，代表政策的推行很難一體適用，他才引用鄧小平說的，讓一部份的中國先富起來，只是要表達政策沒辦法一體適用的概念，就被說成是柯文哲崇拜鄧小平，天啊，差太多了。

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