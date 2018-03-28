立院臨提表決處理 「空污法」條文將唸到下班

2018-03-28 13:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今審議「空氣污染防制法修正草案」，儘管國民黨團以臨時提案迫使民進黨團將表決推遲至中午，但最後仍順利以表決完成臨提處理，民進黨籍會議主席邱泰源，最後宣布草案條文內容至下午6時30分，讓今日的審議暫告一段落。

社福衛環委員會今處理「空污法修正草案」，國民黨團立委王育敏、蔣萬安會議伊始，即提出11條與深澳火力發電廠等議題攸關的臨時提案，要求以表決處理，但因民進黨團立委人數不敵，邱泰源遂宣布休息、協商。

直到接近中午，因民進黨籍立委人數已足夠，邱泰源遂返回會議現場宣布處理臨時提案，最後環保署長李應元、副署長詹順貴與其他行政官員建議，國民黨團立委同意將部分提案內容合併或刪減，最後剩餘提案交付表決。

在民進黨團立委的人數優勢下，部分國民黨團臨時提案遭到否決，而其中最重要的第十案等案，則獲通過。

經協商通過的臨時提案，包含要求環保署針對「環境影響評估法」修法，再半年內提草案送立法院；經濟部與台電於一個月內與新北市政府充分溝通，並向國人說明，經濟部也就深澳電廠空氣污染物擴散模式再做評估，並於一個月內發包委辦；台電於深澳電廠運轉前，完成健康風險評估報告書。

在完成臨時提案處理後，邱泰源裁示宣讀「空污法修正草案」條文，最晚宣讀至晚上6時30分，今日即不處理提案內容，讓審議暫時告一段落。