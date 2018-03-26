南市仁德區長郭鴻儀 今起請假全力衝刺拚議員

地方人士出面相挺，一起反抹黑、造謠。（記者吳俊鋒攝）

2018-03-26 14:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區長郭鴻儀轉換跑道，爭取民進黨南關線市議員的提名，今天他宣布開始請假，全力衝刺初選，並以「我一直在這裡」為訴求，強調自己深耕地方27年，最瞭解基層，也籲請同志別再抹黑、造謠，應努力經營，尋求鄉親支持才是。

郭鴻儀今天的公開聲明，包含仁德工業區廠商協進會創會理事長林伯川與現任理事長梁金生，以及前縣府行政室主任邱忠民、輔英科大副教授陳冠位，還有土庫里長黃富建、太子里長徐徽梁、關廟國中退休主任黃勝家…等地方各界到場力挺。

林伯川指出，三爺溪過去容易氾濫成災，工業區廠商苦不堪言，8年來，郭鴻儀在公所協助當時的市長賴清德，爭取、投入經費改善，讓疏浚、築堤等順利進行，地方都有感，目前整治只剩最後一哩路，是關鍵時刻，全力支持他。

黃富建也說，自己從民國75年就投入地方民代選舉，服務迄今，郭鴻儀的經歷、表現，他最清楚，絕對可以勝任市議員的工作，因此願意出面背書、推薦。

郭鴻儀指出，自去年12月初投入議員初選以來，屢遭黨內同志攻訐，還散佈謠言，不實指控他以考績施壓公所人員、用行政權影響鄰里與社區，脅迫支持，企圖抹黑，小動作頻傳。

郭鴻儀認為，選舉應提出好的政策，爭取認同，並非造謠、攻擊對手，南關線是民主聖地，不該讓對鄉土沒有感情的人，當作政治試煉場與踏腳石，用流言斐語來玷污。