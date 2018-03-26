會見國台辦主任劉結一 朱立倫重申「九二共識」

新北市長朱立倫（左）率團訪問中國，今天在上海會見新任國台辦主任劉結一（右）。（新北市政府提供）

2018-03-26 12:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫率團訪問中國，今天在上海會見新任國台辦主任劉結一。朱立倫致詞表示，雖然目前兩岸政治情勢嚴峻，但九二共識是國民黨堅持的原則，希望兩岸和平交流、合作雙贏，這個立場不會改變。

朱立倫指出，對於國民黨而言，從2008年重新執政之後所堅持的九二共識，也許意涵有些不同，但是國民黨堅持的原則，是相互包容、努力追求兩岸的合作與和平，「堅持九二共識是我們一貫的立場」，希望兩岸和平交流、合作雙贏，這個立場不會改變，即便成為在野黨也是一樣。

朱立倫表示，政府存在最重要的目的是要為民眾謀福利，民眾關心的事情就是政府的事情，民生經濟才是王道，在兩岸交流方面，雖然政治情勢變化，民眾最期待的就是和平，更期待兩岸能夠合作、共創雙贏。

朱立倫談到，他第一次以地方政府首長的身分到長三角、江蘇、上海訪問，希望在劉結一帶領下，對於台生、台胞或台商的服務工作能夠落實。針對惠台31項措施，原則上大家都是歡迎，但是台生或是台商希望有機會多聽取各界的意見，也需要各級地方政府貫徹。

朱立倫強調，期待未來兩岸關係能夠更好，不管政治環境怎麼變，民眾的期待是持續合作、交流，地方交流也要延續，相互學習城市治理經驗。