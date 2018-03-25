台中美食無法擋 柯P10分鐘掃光肉丸、爌肉

台中第二市場美食抓得住柯P，10分鐘掃光肉丸、爌肉。（記者蘇孟娟攝）

2018-03-25 15:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台北市長柯文哲今率市府團隊到台中參訪，台中市府中午特別在百年市場第二市場辦桌，以市場人氣美食肉圓、爌肉等宴客，柯文哲來者不拒，10分鐘幾乎不說廢話，火速嗑完美食，行動說明美食很合他的胃口。

柯文哲率市政團隊到台中參訪，台中市府除安排他參觀綠川、柳川等河川景觀營造外，中午就近邀眾人徒步前往台中第二市場六角樓廣場辦桌，除展現台中市將百年市場再造成「百年美食品牌市集」新定位的努力與成果外，也以辦桌形式介紹百年市場傳承的好滋味。

宴客美食以梅花餐形式展現第二市場人氣養味，包括獲星級評選的嵐肉燥專賣店肉丸子飯、禾田古早味蔥燒蝦、茂川肉丸、宗雞肉行燻雞切盤、山河魯肉飯、爌肉、王記菜頭粿、三代福州意麵老店綜合丸湯等，還請慶周、樹根、陳慶及復興等4家水果行聯手推出水果拼盤，此外也有以台中市府自創的品牌「綠川」發想的文創商品綠川啤酒等。

柯文哲除客隨主便品嚐綠川啤酒外，眾人相互敬酒後，柯文哲即迫不及待開始大啖美食，大口吃起肉丸飯，還站起來夾了塊肥美的爌肉，之後連吞肉丸、燻雞等，連綜合丸湯也舀來喝。

效率一流的柯文哲，不到10分鐘，一桌美食幾乎都嗑過一輪，且全程低頭專注大啖美食，壓根沒空跟坐在身旁的主人、台中副市長林陵三交談，讓林陵三反跟坐在另一側的台北巷言副市長鄧家基聊天，一旁圍觀民眾也看得津津有味。

連宴席主持人問他對台中市場人氣美食的感想都沒空答腔，行動展現他對庶民美食的喜好。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆