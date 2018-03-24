中國施壓 台商挺台灣被抽單、登廣告聲反台獨

台商李榮福上月出席海基會舉辦春節聯誼活動，表達支持蔡英文總統兩岸政策，受到中國壓力，在台灣報紙刊登廣告反台獨。圖為春節聯誼活動畫面。（資料照）

2018-03-24 07:47

〔記者施曉光、曾韋禎／台北報導〕前漳州台商協會榮譽會長、福貞公司董事長李榮福上月出席海基會舉辦春節聯誼活動，當時受訪表達支持蔡英文總統及政府M503航路爭議相關政策，隨即在網路上遭攻擊是兩面台商，並被漳州台商協會除名。由於受到中國壓力，他昨以「傷害兩岸同胞的感情」為由公開「被道歉」，在台灣報紙刊登廣告反台獨，支持九二共識。

挺台被抽單 漳州台商協會除名

李榮福上月出席台商春節聯誼活動時力挺政府，他強調，國家確定政策，企業就有責任配合推動，因此航路事件發生後，他的公司就立刻提出對策，將台籍幹部分為春節前、春節、元宵節等三波休假，所以加班機取消的影響不大。他也強調，既然蔡英文擔任中華民國的總統，只要她做的任何決策，「我們一定要盡最大的努力去支持，這是一個民主國家必須要有的素養」。

據透露，李榮福在參加海基會活動受訪後沒多久，就被福建漳州台商協會除名，殺雞儆猴的意味十分濃厚。而李榮福先前已經兩度在媒體刊登過聲明，昨日又再刊登，顯見事情並不單純。

李榮福的公司生產馬口鐵、易開罐拉環，與中國知名飲料「王老吉」等產品有合作關係，但此事發生後，生意明顯受到影響，「福建省燕京惠泉啤酒公司」二十一日就發出聲明，鑒於李榮福最近「涉台的不當言論」，今後不再與福貞公司發生任何業務關係。

李榮福表示被誤解 致誠摯歉意

李榮福昨天在六點聲明中指出，自己二十多年來堅決反對台獨，堅定支持「九二共識」、「兩岸一中」，並解釋二月二十一日他在出席海基會活動受訪時是因「情況倉促」，才提及支持蔡當局政策，「此發言被部分媒體解讀為支持民進黨的大陸政策，並非本人原意。此事造成各界的誤解，傷害兩岸同胞的情感，致上誠摯歉意」。

李榮福還說，「今年在M503航線的爭議上，在蔡當局阻撓下，部分航點未能實施春節包機，本公司所在地為漳州，附近之廈門航點也受春節包機禁飛之影響。但因本公司多年已實施人才本土化的政策，台籍幹部人數不多，因此影響不大，行程尚堪調整。當時僅考量自身受影響程度，並未從整體台商返鄉受阻的狀況來衡量，對此部分的發言，本人亦表真誠的道歉」。最後還呼籲蔡政府「回歸九二共識的正確軌道」。