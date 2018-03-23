銷毀婦聯會資料案 北檢「天下第一組」忠組偵辦

婦聯會銷毀檔案一案，北檢已分他字案調查，由檢肅黑金專組忠組檢察官曾揚嶺負責調查。圖為婦聯會總部大樓。（資料照）

2018-03-23 12:47

〔記者錢利忠／台北報導〕行政院黨產會調查辜家銷毀婦聯會資料案，發現婦聯會前主委辜嚴倬雲的女兒辜懷如，疑先和辜家助理劉凱理一同用碎紙機銷毀資料，黨產會日前向台北地檢署告發，指控辜嚴倬雲、辜懷如、劉凱理等3人涉銷毀檔案，北檢已分他字案調查，由檢肅黑金專組忠組檢察官曾揚嶺負責調查。

除了婦聯會案之外，包括前總統馬英九被控賤賣三中、原中央黨部大樓出售案，以及國發院土地交易等多件受矚目黨產交易案，也都是由北檢忠組負責；忠組在有「天下第一署」稱號的北檢中，因專辦國家元首、肅貪等多件矚目案件，也被外界封為「天下第一組」。

由於北檢忠組承辦的案件，多為社會矚目或極敏感的大案，該組偵辦大案的進度，歷來均由北檢檢察長隨時掌握，此次包括婦聯會，以及先前的三中等黨產案，也都是由北檢檢察長邢泰釗親自督軍。對於婦聯會及三中等案的偵辦進度，北檢歷來均以偵查不公開為由，從不透露案情。

自今年1月底開始，黨產會陸續獲報，指辜嚴派秘書李潔梅重回主委辦公室取走物品，黨產會隨即在行政契約破局後，直搗婦聯會總部取回2006年至今的資料，卻發現過往的資料早已不在會內，為釐清誰指示銷毀資料，今年2月6日開始，黨產會已先後約談數十名婦聯會職員。

包括婦聯會副秘書長汲宇荷、秘書室主任王萍、總務組長朱愛娜等3人，均已分別遭黨產會約談；身為辜嚴倬雲親信，熟悉會內大小事務的汲宇荷，更已被約談2次。

此外，已被約談的婦聯會各處組職員也透露，自去年5月開始，辜嚴倬雲即曾交代各處組，打包及裝箱資料，會內職員還購買超過170多個紙箱，交由總務組長朱愛娜負責在紙箱右上角貼色紙進行分類；對於銷毀資料的流程及存放地點，汲宇荷也曾請示過辜嚴倬雲，最後在辜嚴倬雲的么女辜懷如、二女兒辜懷箋的提議下，才將資料搬到台泥大樓倉庫存放。

去年11月底之後，辜家又將資料移至嘉新大樓，不久即開始進行銷毀的動作；劉凱理被黨產會約談時已坦承，起初是他和辜懷如兩人用碎紙機碎資料，期間辜懷如出國，才另找兩名員工一起銷毀，碎紙已被當成垃圾處理。