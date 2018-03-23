黨產會：二二八事件元凶陳儀替國民黨取得不當黨產

2018-03-23 11:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕當年台灣省行政長官陳儀不僅是二二八事件元凶之一，更為國民黨取得不當黨產！行政院黨產會在國史館解密檔案中發現，陳儀在1947年黨政聯席會議上，指示由長官公署接收自「日產」的國產，迅速撥給國民黨；對此，黨產會委員痛批，國民黨一開會「說撥就撥」，根本不管國有財產怎能放在黨的口袋。

據了解，國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會向其追徵8.6億元，國民黨不服提行政訴訟。國民黨委任律師張少騰在本週開庭時，主張國有房地依「訓政時期國防最高委員會決議」，轉帳取得並無不當，行管會也派人赴南京查閱史料，要釐清爭議。

「國民黨也不必去南京找什麼史料！」黨產會委員表示，根據國史館藏的省府史料，1947年12月17日，在台灣省黨部禮堂舉行的「台灣省黨政聯席會議」第四次會議，由陳儀擔任會議主席，國民黨當年是直接要長官公署將日產變成黨產。

黨產會公布當年會議記錄，討論事項有二，俱由台灣省黨部提出，其一為「請迅予設法指撥台北縣市黨部辦公地址以利工作案。」本事項決議：「由長官公署令飭各縣市長會同各該縣市日產處理分會，參酌當地寔際情形迅予指撥。」

第二討論事項為「各縣市政府本年應撥社會事業費，倘未請撥應如何辦理請公決案。」本事項決議：「由省黨部、長官公署民政財政兩處會商辦理。」黨產會委員質疑，陳儀是行政公署長官，黨政會議找陳儀去當主席，由台灣省黨部提案，會議結果竟叫行政公署去「指撥」。

黨產會強調，國民黨早期能以「轉帳撥用」無償取得國有特種房地產，乃透過威權統治的政治方式，陳儀之例只不過是冰山一角，長年以來數百筆不動產陸續被國民黨變賣兌現。